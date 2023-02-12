Каховське водосховище окупанти частково контролюють з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну. За інформацією NPR, спускати воду з нього росіяни почали з листопада 2022 року, передає НСН.

Інформація з супутників каже, що зараз рівень води у Каховському водосховищі впав до найнижчої позначки за останні 30 років. На знімках компаній Planet та Maxar можна помітити, як через стрімке падіння рівня води змінюється берегова лінія вздовж водосховища.

Згідно з даними радіолокаційної альтиметрії, поточний рівень водосховища становить 14 м. Це на 2 м нижче нормальної позначки.

Окупанти осушують Каховське море

Географ зі Шведського університету сільськогосподарських наук, що вивчав сільське господарство на півдні України, Брайан Кунс розповідає, що водосховище необхідне для забезпечення водою посушливих сільськогосподарських угідь у південній частині країни, повідомляє BBC Україна.

Канали, що йдуть від водосховища, зрошують близько 200 тис. га земель на Півдні. Це важливо для росту соняшників, овочів та зерна, які вирощують на цих територіях.

Крім цього, вода у Каховському водосховищі забезпечує охолодження Запорізької АЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про потенційний ризик, пов’язаний із падінням рівня води у водосховищі.

Попри те, що зниження рівня води не є безпосередньою загрозою для ядерної безпеки, це може стати причиною для тривоги, якщо дозволити цьому тривати далі, сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Українська влада заявляла, якщо рівень впаде нижче за позначку 13,2 м, то система охолодження Запорізької атомної електростанції опиниться під загрозою.

Співробітник американського Національного управління океанографії та атмосфери Девід Хелмс каже, що Росія протягом кількох місяців використала Каховське водосховище для поповнення мережі водосховищ у Криму. Що могло теж осушити водосховище.

Під час контрнаступу ЗСУ у листопаді російські війська відступили та підірвали греблю на Каховській ГЕС. Вона контролює рівень води у Каховському водосховищі. Хоча вибух її не пошкодив, але росіяни могли відкрити два крани на контрольованій ними частині греблі та відкрити додаткові шлюзові ворота. Що зменшило рівень води.

У Запорізькій ОВА зазначають, що кілька міст, включаючи Енергодар, Мелітополь та Бердянськ, можуть зіткнутися з нестачею води. Зараз ці міста в окупації, тому достеменно невідомо, яка там ситуація з водою.

Для чого росіяни осушують Каховське водосховище

Хелмс вважає, що осушення Каховського водосховища — це спроба Росії завдати шкоди економіці України, бо вона значною мірою залежить від експорту сільськогосподарської продукції.

Натомість Запорізька ОВА припускає, що метою скидання води з водосховища може бути, зокрема, затоплення території на південь від греблі, щоб не дати українським силам форсувати Дніпро.

«Все може відбутись дуже швидко» – Верещук прокоментувала скид води з Каховського водосховища

Окупанти готують човни для маневрування ДРГ у дельті Дніпра – Гуменюк