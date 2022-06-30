Одеська область повністю звільнена від окупантів. ЗСУ вибили ворога з селища Біле Ізмаїльського району, що розташоване на о. Зміїний.

Про це у відеозверненні повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає NNS.

“Вітаю Одеську область з повним звільненням від російських окупантів. Дай Боже так по всій Україні”,повідомив він.

С. Біле належить до Вилківської ОТГ.

“Розташований на острові Зміїний, він знаходиться в 37 кілометрах від узбережжя – дельти Дунаю. Офіційно селище заснований в 2007 році. Тоді статус селища отримали житлової та господарський комплекс наукової дослідної станції Одеського національного університету”, йдеться на сайті Вилківської громади.

Оскільки українські захисники вибили окупанта з острова Зміїний, тепер Одеська область є повністю вільною від ворога.

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