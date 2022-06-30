Російські окупанти залишили острів Зміїний – його охопила пожежа

Російські окупанти ймовірно залишили острів Зміїний. Про це йдеться в офіційному повідомленні Оперативного командування Південь об 11:00 30 червня, передає NNS.

У повідомлення говориться, що протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів.

Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи.

Остаточні результати операції дорозвідуються.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив, що російські загарбники покинули Зміїний.

Дух Змієбаївки свою справу зробив. Рашисти на острові ВСЕ. Слава нації!, – написав він у Фейсбуці.

Раніше ОК “Південь” повідомляло, що В Чорному морі продовжується операція на острові, вночі 30 червня вже було підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу “Панцир – С1”.