Росія визнала, що залишила острів Зміїний у Чорному морі, там це називають «кроком доброї волі».

Про це із посиланням на міноборони рф пишуть російські пропагандистські ЗМІ, передає NNS.

30 червня командування рф заявило, що «сьогодні як крок доброї волі російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що знаходився там».

У міноборони рф заявляють, що цим кроком вони демонструють світовій спільноті, що росія не перешкоджає зусиллям ООН для організації гумкоридора для вивезення сільськогосподарської продукції.

Водночас в українському оперативному командуванні «Південь» раніше повідомили, що ЗСУ вночі завдали ракетних та артилерійських ударів по острову, після чого росіяни поспіхом евакуювалися. За даними командування, на острові зараз вирують пожежі та лунають вибухи, а виглядає він так:

Додамо, останні кілька тижнів українські військові завдавали низку ударів по острову Зміїний. ЗСУ знищували засоби ППО, станцію радіолокації, адміністративні будівлі, катери і живу силу ворога на острові. У Міноборони України стверджували, що ціль — повне звільнення острова від російських загарбників.