В Україні в окремі сезони і не тільки діють обмеження на вилов риби і раків. У разі перевищення лімітів громадянам доведеться заплатити штраф.

Так, наприклад, на Київщині рибалка перевищив обмеження на суму 87 000 гривень, яку тепер повинен відшкодувати.

Про це розповіли на сторінці Київського рибоохоронного патруля на Facebook, передає НСН.

Деталі “золотої” риболовлі

Інцидент стався на річці Рось поблизу села Гор-Пустоварівське Білоцерківського району Київської області.

Під час рибоохоронного рейду правоохоронці зафіксували громадянина, який здійснював вилов раків. Однак своїми діями він перевищив добову норму вилову на 26 штук. Загалом у нього виявили 56 раків.

Таким чином чоловік завдав збитків рибному господарству у розмірі 86 632 гривень, які він зобов’язаний відшкодувати. На нього також складено протокол за частиною 4 статті 85 КУпАП про грубе порушення Правил рибальства із застосуванням заборонених знарядь лову.

Які обмеження на вилов зараз діють

Відповідно до чинних правил рибалка може необмежено ловити атерину, верховодку, карликового сома, ротань-головешку, сонячного окуня, тюльку, чебечка амурського, рапанів.

Однак на всі інші види риб (білий амур, лин, лящ, щука, товстолоб тощо) діє обмеження до трьох кілограмів чи одна штука, якщо на цю особину стоїть подібний ліміт.

Стосовно раків, то їх можна виловити не більше 30 штук, молюсків – до п’яти кілограмів, а креветок – до кілограма.

Які штрафи за незаконний вилов риби

Щороку під час сезонного нересту риби складають перелік особин, вилов яких під забороною. За порушення можна отримати чималі штрафи. Так, наприклад, найбільше грошове покарання платять за незаконний вилов сома – 5 117 гривень за одну особину.

Далі йде щука – 3 468 гивень за вилов. Найдешевшими у цьому сенсі стануть плітка, краснопірка та плоскирка – по 1 564 гривень штрафу за особину.

Чи можна ловити рибу під час війни вночі

Сьогодні ходити на нічну риболовлю заборонено комендантською годиною. Наприклад, у Києві вона розпочинається о півночі. До цієї години громадяни, які не мають спеціальних перепусток, повинні перебувати вдома.

За порушення режиму комендантської години може загрожувати штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб.

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