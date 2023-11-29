Новий циклон накрив Україну 29 листопада – якою буде погода

Новий циклон накрив Україну 29 листопада. У більшості областей очікується ускладнення погодних умов.

Про це НСН повідомляє з посиланням на прогноз від Наталки Діденко.

В Україну прийшов черговий південний циклон, який приніс сніг, мокрий сніг та дощі.

Вітер знову передбачається сильним, із штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду. Напрямок – південно-східний з переходом на західний.

Температура повітря вночі очікується в межах 0-5 градусів морозу, вдень потепліє до +2+6 градусів, лише на заході буде вдень холодніше, 0-4 градуси морозу.

У південній частині України вночі +2+6, вдень +7+14 градусів.

30-го листопада негода відступить, навіть визиратиме сонечко, буде морозно вночі, вдень близько нуля.

Погода у Києві

29 листопада Київ також потрапить у сферу впливу південного циклону, який назвали Oliver.

У столиці очікується мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, вдень опади поступово слабшатимуть і припинятимуться.

Вітер в Києві із південно-східного перейде на західний, знову очікується сильним, із штормовими поривами.

За прогнозом Укргідрометцентру на сьогодні, 29 листопада є попередження про небезпечні метеорологічні явища, ускладнення погодних умов та рівень небезпеки. Очікується сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу. Пориви вітру до 15-20 м/с. Температура у Києві – вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Також влада попередила водіїв про ожеледицю на дорогах.

Начальник КДВА Сергій Попко попросив водіїв пропускати спецтехніку, громадський транспорт та екстрені служби.

“Прохання до водіїв віддавати перевагу спецтранспорту, громадському транспорту та машинам екстрених служб”, написав Попко.

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