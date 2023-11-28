На Львівщині овочі вирощуватимуть в теплицях, які обігріватимуться теплом надр Землі. Це перший подібний проєкт в Україні, а у світі таких всього декілька.

На Львівщині створять комплекс теплиць, який працюватиме зі застосуванням геотермального тепла надр Землі. В Україні такий проєкт реалізують вперше. По всьому світу їх лише декілька, – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає НСН

У тепличному комплексі вирощуватимуть томати, огірки, перець та салат. Оскільки основні постачальники з Херсонської та Запорізької областей перебувають в тимчасовій окупації і є дефіцит тепличних овочів в Україні, це дуже актуальний проєкт.

Площа тепличного комплексу становитиме 15 га. За площею він буде другим в Україні. Роботою забезпечать 180 осіб. Інвестують у проєкт близько 70 млн євро.

Використання геотермальних ресурсів дозволить теплицям не залежати від газопостачання. Зокрема економія газу на рік становитиме 8 млн кубометрів. Таким чином буде можливість постачати овочі за доступними цінами.

Реалізує проєкт компанія «Тріосан Холдинг Україна». Львівська ОВА та Львівська облрада сприятимуть у цьому. Відповідний Меморандум про співпрацю підписали сьогодні. Будівництво планують розпочати наступного року, у 2025 році – запустити в роботу першу чергу. Витрати покриє «Тріосан Холдинг Україна» – підприємство вже уклало договір із американською фінансовою компанією.

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