Всередині Землі знайшли рештки іншої планети – ЗМІ

Всередині Землі знайшли рештки іншої планети. Про це повідомляє Bild, передає НСН.

Йдеться про планету Тейя, яка такого ж розміру як Марс.

Вчені встановили, що рештки Тейї опинилися всередині Землі через зіткнення планет.

Близько 4,5 млрд років тому в Землю, яка на той момент була лише розпеченою кам’яною кулею, врізалася планета Тейя. Дослідники зі Сполучених Штатів Америки та Великої Британії розповіли, що з частини уламків Тейї утворився Місяць, а інша частина — знаходиться в надрах Землі.

Дослідження надр Землі показують нам дві області розміром з континент, де сейсмічні хвилі поширюються надзвичайно повільно, — заявив Цянь Юань з Університету Арізони.

За словами вчених, це і є залишки Тейї. Приблизно вони знаходяться під Тихим океаном та Африкою.

Це має сенс. І це не дивно. У минулому подібні зіткнення планет часто відбувалися в космосі. Не виключено, що такий удар міг залишити після себе як релікт матеріал від іншого небесного тіла, — сказав професор Доріс Бройер з Інституту планетарних досліджень Німецького центру авіації та космонавтики

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