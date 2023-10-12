81-річне подружжя українських вчених розстріляли в Ізраїлі бойовики ХАМАС

Літнє подружжя українських вчених розстріляли в Ізраїлі бойовики ХАМАС. Старенькі загинули у своєму будинку, передає НСН.

В Ізраїлі бойовики ХАМАС убили подружжя науковців – Сергія та Вікторію Гредескул. До переїзду в Ізраїль вони жили у Харкові.

Сергій Гредескул був іменитим вченим, доктором фізико-математичних наук і лауреатом Державної премії УРСР.

Його дружина Вікторія була доктором математичних наук.

Обом загиблим був 81 рік.

Літнє подружжя українських вчених розстріляли в Ізраїлі бойовики ХАМАС

Про загибель науковців повідомив друг Сергія Гредескул, історик і журналіст Шимон Бріман, який також переїхав до Ізраїлю з Харкова. За його словами, терористи увірвалися в будинок подружжя в місті Офакім

Серед убитих терористами ХАМАС – професор департаменту фізики Університету Бен-Гуріона в Негеві Сергій Гредескул, випускник Харківського Університету, лауреат Державної премії України, який багато років проводив дослідження в Харківському фізико-технічному інституті та Фізико-технічному інституті низьких фізико-математичних наук, співавтор книги ‘Вступ до теорії неупорядкованих систем’. – написав Шимон Бріман

Інформацію про загибель українського вченого підтвердили на кафедрі фізики університету Бен Гуріон у Негеві.

Сергій був одним із найвидатніших фізиків, які переїхали до Ізраїлю у 90-ті роки. Він став одним із батьків-засновників фізики невпорядкованих металів. Сергій прийшов на нашу кафедру у 1991 році та був її співробітником до останніх днів, – йдеться у повідомленні.

Сергій Гредескул народився у 1942 році Закінчив Харківський державний інститут. З 1968 року працював у Харківському фізико-технічному інституті, а 1971 року перейшов до фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук УРСР – до 1991 року був на посаді старшого наукового співробітника.

Згодом здобув науковий ступінь доктора фізико-математичних наук. У 1985 отримав Державну премію УРСР.

У 1991 році переїхав до Ізраїлю. З 1992 по 2012 рік обіймав посаду професора Університету Бен-Гуріона в місті Беєр-Шева.

Що відомо про загиблих і постраждалих українців в Ізраїлі

Станом на 12 жовтня вже підтверджено загибель 7-х громадян України в Ізраїлі.

Дев’ять громадян отримали поранення. Ще девʼятеро вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

“Понад тисячу українців виявили бажання виїхати з Ізраїлю. Перший евакуаційний рейс до Румунії готують на 14 жовтня”, – додав він.

Із Сектора Гази хочуть евакуюватися близько 200 українців. Але виїзд звідти зараз неможливий через відсутність безпеки.

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