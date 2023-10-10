Нічна атака по Україні 10 жовтня – росія застосувала 36 ударних безпілотників типу “Shahed”, є влучання на Одещині.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ та очільників обласних військових адміністрацій.

У ніч на 10 жовтня 2023 року російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу «Shahed». Пуски здійснювались із мису Чауда (ТОТ Крим), йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

Скільки «шахедів» було знищено

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 27 «Shahed-131/136».

Зазначається, що безпілотники було збито у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Нічна атака по Україні 10 жовтня – що відомо

На Одещині є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих, на щастя, немає, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Вночі ворог протягом трьох годин вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 23 «шахеди» над Одеською областю, написав він у Телеграм.

Над Миколаївщиною українські військовослужбовці знищили один ударний дрон, розповів очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім:

У ніч на 10 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено один ударний БпЛА типу «Shahed-136/131».

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