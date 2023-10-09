Зеленський звільнив командувача Силами ТРО ЗСУ Танцюру – хто його замінить

Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Силами ТРО ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру.Замість нього призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Про це йдеться в указах президента №678/2023 та №679/2023, передає НСН.

Танцюра очолював Сили ТрО ЗСУ із травня 2022 року. У різні роки він керував 169 навчальним центром ЗСУ «Десна», був начальником штабу Антитерористичної операції (АТО), а згодом — штабу Операції об’єднаних сил (ООС). Також був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Що відомо про нового командувача Силами ТРО ЗСУ

Новий командувач Анатолій Баргилевич раніше був заступником начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ.

У 2016 році Баргилевича нагородили орденом Данила Галицького «за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання військового обов’язку».

Про тероборону

Відповідний закон про тероборону набув чинності від початку 2022 року. Він урегульовує питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору та відповідної підготовки українців до національного спротиву.

Першим очільником Сил тероборони президент призначив бойового генерала Юрія Галушкіна. У травні 2022-го його замінив Ігор Танцюра.

До складу Сил тероборони входять: командування, 4 регіональні управління, 25 бригад (по одній у кожній області та Києві) й орієнтовно 150 батальйонів (один на район).

У травні 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким надала можливість територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій. Рішення про виконання завдань ТрО в таких районах ухвалює головнокомандувач ЗСУ.

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