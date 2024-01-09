Нестача ракет для Patriot в Україні – Ігнат прокоментував статтю NYT

Про нестачу ракет для Patriot в Україні пише The New York Times. Статтю прокоментували в Повітряних силах ЗСУ.

Американське видання з посиланням на неназваних чиновників Пентагону та Білого дому пише, що США нібито не зможуть постачати Україні ракети для ЗРК Patriot через брак фінансування. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не зміг підтвердити інформацію, однак заявив про наявність дефіциту ракет для систем ППО.

Про це НСН інформує з посиланням на ТСН.

“Давайте розберемося, хто попереджає – джерела, які знайшла газета The New York Times. Я дуже обережно ставлюсь до таких заяв і висловлювань. Для чого вони робляться і кому це вигідно – теж питання. Не один раз вже коментував ці заяви і публікації від західних ЗМІ, вони з’являються вже не вперше”, зауважив він.

Ігнат наголосив, що на сьогодні Україна залежить від поставок західного озброєння. Йдеться не лише про зенітні керовані ракети.

“У нас з’являється дедалі більше західної техніки, відповідно, вона потребує як обслуговування, ремонту, оновлення, поповнення, так і боєприпасів. Навіть радянські боєприпаси до зенітних керованих систем ми теж отримуємо від країн, які мають на озброєнні такі системи. Відбувається нормоване постачання згідно витрат. Якщо Україна витратила зараз чималий запас ракет, що були, на ці три атаки. Одна більш потужна, потім йде тенденція до меншого застосування засобів повітряного нападу, все одно це великий розхід, і зенітних керованих ракет зокрема”, додав він.

За його словами, військові виробництва в Європі, США та інших країнах набирають обертів, однак дефіцит певного озброєння є все одно.

“Тому дефіцит зенітних керованих ракет зрозуміло що є, ніхто цього не приховує. Тому і з’являються такі побоювання в західній пресі. Думаю, західні партнери добре проінформовані про стан справ у нас з засобами протиповітряної оборони”, підсумував він.

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