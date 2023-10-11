Служба безпеки опублікувала переписку братів Мамонів, які наводили ракети на Грозу, де 5 жовтня загинули 55 людей. Крім того, під час окупації села, брати-зрадники здавали атовців і допомагали російським військовим краще прицілюватися по позиціях ЗСУ.

Як передає НСН, скриншоти листування братів-колаборантів оприлюднив 11 жовтня речник Служби безпеки Харківської області Владислав Абдула.

За даними слідства, підозрювані у наведенні ракети по кафе у селі Гроза, виявились колишні правоохоронці — 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон. Перед деокупацією Харківщини вони втекли на територію рф.

Слідчі встановили, що підозрювані після втечі на територію рф підтримували дружні стосунки з односельцями й різними психологічними методами отримували від них потрібну інформацію.

Листування в переддень удару по Грозі 4 жовтня 2023 року

Як відомо з листування, увечері 4 жовтня Володимир Мамон намагався з’ясувати в жителя Грози, коли люди прийдуть на поминальний обід з кладовища.

Володимир Мамон (далі — ВМ): “Завтра поховання … зятя, чи може твій брат … тобі написати чи подзвонити в той момент, коли всі прийдуть з кладовища та зберуться в кафе. Йому буде видно як йтимуть з кладовища по дорозі”.

Невстановлена людина (далі — НЛ): “Володю, він не в мережі, останній раз заходив 18 серпня”.

ВМ: “Б***ть. Хто ще може подзвонити?”.

НЛ: “Ніхто”.

“Я пояснив, що будуть цивільні”

У листуванні з невідомою датою підозрюваний Дмитро Мамон передав братові назву закладу, де проходитимуть поминки.

ВМ: “Загалом, я пояснив, що будуть цивільні, тому туди напевно не будуть відправляти “подарунки”, хоча є ймовірність, що там буде багато …. Він (військовий, якого ховали 5 жовтня) же служив у …?”.

Дмитро Мамон (далі — ДМ): “Ні, він ніби в ТрО пішов”.

ВМ: “Друзі кажуть, що в…. Ну добре. Як кафе зветься на батьківщині?”.

ДМ: “Супутник”.

Листування до атаки по Грозі 5 жовтня 2023 року

За кілька годин до удару по кафе в Грозі в листуванні, яке за даними СБУ належить Володимиру Мамону, він повідомив невідомій особі, що в селі незабаром має стати “гучно”.

ВМ: “Привіт. Зараз має бути гучно на батьківщині. Якщо твої друзі щось почують, хай повідомляють”.

НЛ: “Привіт, ми в курсі, чекаємо”.

ВМ: “Тиша?”.

НЛ: “Жодних новин”.

ВМ: “Прийнято. Чекаємо. Жаль буде генделик. Ти не в курсі, кого з модних покликали на застілля?”.

НЛ: “Ні. “Супутник” жаль. Уся молодість пройшла там”.

Точну годину обіду Володимиру Мамону повідомив брат о 09:37, виходить з листування, яке оприлюднили в СБУ.

ВМ: “Є можливість знати точну годину застілля?”.

ДМ: “Стовідсотково 13:00”.

“Оце Вова урод, немає слів”

Після атаки, ймовірно, Дмитро Мамон написав, що в кафе не було військових.

ВМ: “Ну як, братику, тиша?”.

ДМ: “Вояк там не було. Полягло 30 мирних людей”.

ВМ: “Як не було? ***нутись”.

ДМ: “Місцеві кажуть, що не було”.

У листування з невідомою жінкою, ймовірно, Дмитро Мамон попереджає, щоб співрозмовниця нікому не казала, що до удару причетний Володимир.

ДМ: “Вовка п***р страшний, ***али по кафе. 100 мирних людей загинуло. Батя …, батя … загинули”.

НЛ: “Оце Вова урод, немає слів. Що тепер?”.

ДМ: “А що ти зробиш? Треба уточнити”.

“А вояк там скільки було? Не було”

В розмові з іншою людиною, як випливає з листування, 23-річний підозрюваний каже, що більше не передаватиме братові інформацію, та ще раз підтверджує, що на поминках не було військовослужбовців.

ДМ: “*** я йому щось ще скину. ***али по кафе. Вова ***ний”.

НЛ: “Реально? Звідки інфа?”.

ДМ: “Подзвонили з села”.

НЛ: “З твоїх мирних хто загинув?”.

ДМ: “30-40 людей”.

НЛ: “Усі твої знайомі? Коротше, набери як звільнишся”.

ДМ: “Так, і всі нормальні”.

НЛ: “А вояк там скільки було?”.

ДМ: “Не було”.

НЛ: “Тільки мирні, виходить, полягли?”.

ДМ: “Так”.

НЛ: “Навіщо тоді били туди? Навіщо Вова х***ю таку зробив?”.

ДМ: “Я не розумію. Усі, хто був у кафе, 100 людей, усі загинули”.

НЛ: “Твоя знайома теж виходить, яка там працювала?”.

ДМ: “Так”.

Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України 11 вересня повідомили про підозру двом рідним братам, які навели ракету на кафе в селі Гроза.

Пошук людей, які передавали інформацію підозрюваним у наведенні ракети по кафе в Грозі, триває, розповів речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

“Перевіряється версія щодо проживання у цій місцевості або сусідніх населених пунктах інших зрадників. Також перевіряються мотиви та вид інформації, яку передавали зрадникам місцеві мешканці у телефонних розмовах та переписках”, сказав Чубенко.

Що ще відомо про родину Мамонів

Журналісти «Слідства.Інфо» раніше ідентифікували Володимира Мамона. Він працював поліцейським конвойної служби на Харківщині, добровільно перейшов на бік ворога.

На момент окупації чоловік жив у селищі Чкаловське на Харківщині. У березні росіяни захопили населений пункт, і, за словами правоохоронців, Мамонов погодився працювати у «правоохоронному органі» окупантів.

Росіяни видали йому службову зброю та російський автомобіль «Нива», обмальований символами війни проти України — «зетками» (знак Z).

Після цього Мамон їздив окупованою територією Чкаловської громади й нібито патрулював. Також він розвозив окупантам на блокпости харчі, воду і цигарки. Колаборант їздив на чолі колони окупантів і здавав учасників бойових дій, які мешкають у Чкаловському. Після цього росіяни забирали атовців на «перевірку».

Таке поліціянт і колишній колега колаборанта Олександр Настенко пригадав із розповідей місцевих. Крім того, у тексті підозри йдеться про те, що Мамон показав окупантам найкращі місця для розміщення російської техніки.

Журналісти «Схем» у списках окупаційного «поліційного главку» знайшли ще двох Мамонів, Олександра і Дмитра. Це брати Володимира. У минулому вони теж були поліціянтами на Харківщині, а згодом перейшли на бік росії.

За інформацією СБУ, Володимир та Дмитро Мамони перейшли на бік росіян у липні 2022 року, перебуваючи в окупованому Шевченковому Куп’янського району. Один із них працював «поліціянтом-водієм» на окупантів. Його брат в окупаційному органі влади отримав посаду «інспектора дорожньої служби».

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