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Нацпарки “Великий Луг” та “Кам’янська Січ” перетворюються на пустелю через підрив Каховської ГЕС (фото)

Журналіст
підрив Каховської ГЕС
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Через підрив Каховської ГЕС, який скоїли російські окупаційні війська 6 червня, Національні парки “Великий Луг” та “Кам’янська Січ” поступово перетворюються на пустелю.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, передає НСН.

Очікується, що площа суходолу у цих парках збільшиться приблизно вдвічі, що становить тисячі гектарів. “Великий Луг” збільшиться на понад 7 тисяч гектарів, а парк “Кам’янська Січ” – на 5,5 тисячі гектарів.

Національні парки Великий Луг та Кам’янська Січ (5)

Національні парки Великий Луг та Кам’янська Січ

Зазначається, що Державна екологічна інспекція України вже порахувала орієнтовні збитки для цих територій. Для нацпарку:

  • “Великий Луг” понад 15 млрд гривень
  • “Кам’янська Січ” – понад 73 млрд гривень.

Національні парки Великий Луг та Кам’янська Січ (4)

Національні парки Великий Луг та Кам’янська Січ (2)

Національні парки Великий Луг та Кам’янська Січ (3)

“Парадокс, що коли сьогодні весь цивілізований світ відзначає День боротьби з опустелюванням та посухами та спрямовує зусилля проти цієї проблеми, ми говоримо про наслідки російського терору на українській землі. Світ не має права пробачити цей екологічний терор країні-агресору”, зазначає очільник Міндовкілля Руслан Стрілець.

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