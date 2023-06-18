Через підрив Каховської ГЕС, який скоїли російські окупаційні війська 6 червня, Національні парки “Великий Луг” та “Кам’янська Січ” поступово перетворюються на пустелю.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, передає НСН.

Очікується, що площа суходолу у цих парках збільшиться приблизно вдвічі, що становить тисячі гектарів. “Великий Луг” збільшиться на понад 7 тисяч гектарів, а парк “Кам’янська Січ” – на 5,5 тисячі гектарів.

Зазначається, що Державна екологічна інспекція України вже порахувала орієнтовні збитки для цих територій. Для нацпарку:

“Великий Луг” понад 15 млрд гривень

“Кам’янська Січ” – понад 73 млрд гривень.

“Парадокс, що коли сьогодні весь цивілізований світ відзначає День боротьби з опустелюванням та посухами та спрямовує зусилля проти цієї проблеми, ми говоримо про наслідки російського терору на українській землі. Світ не має права пробачити цей екологічний терор країні-агресору”, зазначає очільник Міндовкілля Руслан Стрілець.

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