Надбавки до пенсії – кому додадуть 4200 гривень

Деякі українці можуть отримати надбавки до пенсії. Кому щомісячно доплачуватимуть 4200 гривень.

За інформацією ГУ ПФ у Вінницькій області, надбавку встановлено особам, визнаним борцями за незалежність України, передає НСН.

Зокрема, з 1 липня 2023 року набули чинності зміни до законів України, якими врегульовано питання соціального захисту борців за незалежність України у XX столітті. А саме згідно із Законом від 29.05.2023 р. № 3113, у новій редакції викладено закони “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”.

“Особам, визнаним борцями за незалежність України, яких комуністичним режимом було ув’язнено за їхні переконання, встановлено надбавку до пенсії в розмірі 4200 грн”, ідеться в повідомленні ГУ ПФ у Вінницькій області.

Також, починаючи з 2024 року, щороку з 1 березня таку пенсію за особливі заслуги індексуватимуть.

В установі зазначають, що пенсія за особливі заслуги призначається з дня звернення або з дня набуття права на неї, якщо звернення відбулося не пізніше ніж за 12 місяців із дня набуття такого права, але не раніше ніж 1 липня 2023 року. Підставою для призначення такої пенсії є довідка Регіональної комісії ОДА, що підтверджує статус особи.

В Україні діють й інші надбавки за особливі заслуги перед державою. За інформацією ПФ, громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною, встановлюється надбавка в розмірі від 23 до 40 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Пенсіонерам, які одночасно мають право на надбавку з декількох підстав, встановлюється надбавка, яка є більшою за розміром.

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