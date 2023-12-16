В МВС повідомили про центри безпеки, які незабаром запрацюють у населених пунктах

У населених пунктах України незабаром мають запрацювати центри безпеки, які дозволять швидше реагувати на виклики та надавати допомогу громадянам.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Телеграмі, передає НСН.

«Система безпеки у кожному населеному пункті України. Це питання – одне із базових під час війни та після її завершення», зазначив Клименко.

За словами міністра, саме безпекові проєкти в громадах стали однією з тем Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

«Контроль за обігом зброї, функціонування блокпостів, робота кримінальної поліції – ми щодня працюємо над тим, щоб громадяни почували себе у безпеці в будь-якому регіоні», наголосив Клименко.

Він також поінформував, що 500 поліцейських вже найближчим часом нестимуть службу у закладах освіти.

Очікується, що вони забезпечать охорону правопорядку, взаємодію з адміністраціями шкіл, пропускний режим.

Посадовець також наголосив, що за завданням Президента України Володимира Зеленського буде створено системи безпеки у місцях скупчення людей – торгових центрах, об’єктах інфраструктури, у закладах охорони здоров’я.

«У населених пунктах мають запрацювати центри безпеки, в яких перебуватимуть поліцейські, рятувальники, медики», зауважив Клименко.

За його словами, це посилить комунікацію між екстреними службами, дозволить швидше реагувати на виклики та надавати допомогу громадянам.

Також міністр акцентував, що наразі особлива увага до ветеранів війни, адже має приділятися належна увага кожному Герою, який повертається з фронту, зокрема має надаватися реабілітація, соціальна підтримка, адаптація до мирного життя.

«Попереду у нас дуже багато роботи і викликів. Безпечну країну ми створюємо вже сьогодні», підсумував Клименко.

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