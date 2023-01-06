Можливі відключення світла – Шмигаль звернувся до українців

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попередив українців про аварійні відключення світла через можливі ракетні удари російської армії.

Про це прем’єр заявив на засіданні уряду 6 січня, передає НСН.

“Росія продовжує завдавати ударів по нашій енергетиці. Впродовж 5 днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок чого пошкоджень зазнали об’єкти генерації та магістральних мереж, сказав він під час чергового засідання уряду. – Також продовжувались обстріли енергетики на сході та півдні”.

Він пояснив, що протягом новорічних свят не було відключень світла через теплу погоду. Та вже вчора, 5 січня, споживання почало зростати, а сьогодні влада очікує суттєвого дефіциту в енергосистемі.

“Тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень, пояснив Шмигаль. – Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень”.

В “Укренерго” також повідомили, що на ранок п’ятниці, 6 січня, через похолодання в Україні продовжує зростати споживання електроенергії. Як наслідок, ліміти введені та діють у всіх областях.

В Україні ввели ліміти споживання світла. Яка ситуація з електропостачанням?