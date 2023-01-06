Можливі відключення світла – Шмигаль звернувся до українців

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попередив українців про аварійні відключення світла через можливі ракетні удари російської армії.
Про це прем’єр заявив на засіданні уряду 6 січня, передає НСН.
“Росія продовжує завдавати ударів по нашій енергетиці. Впродовж 5 днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок чого пошкоджень зазнали об’єкти генерації та магістральних мереж, сказав він під час чергового засідання уряду. – Також продовжувались обстріли енергетики на сході та півдні”.
Він пояснив, що протягом новорічних свят не було відключень світла через теплу погоду. Та вже вчора, 5 січня, споживання почало зростати, а сьогодні влада очікує суттєвого дефіциту в енергосистемі.
“Тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень, пояснив Шмигаль.– Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень”.
В “Укренерго” також повідомили, що на ранок п’ятниці, 6 січня, через похолодання в Україні продовжує зростати споживання електроенергії. Як наслідок, ліміти введені та діють у всіх областях.
В Україні ввели ліміти споживання світла. Яка ситуація з електропостачанням?