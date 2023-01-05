Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання світла, які діють з 8:00 до 23:00.

Про це повідомляє «Укренерго», передає НСН.

Введено ліміти споживання світла

Споживання електрики станом на 11:00 продовжує зростати через похолодання та активізацію роботи промисловості й бізнесу. Однак уночі електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Водночас через погану погоду є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону. Ремонтні бригади вже відновлюють живлення.

Крім того, ввечері 4 січня окупанти пошкодили об’єкт енергетичної інфраструктури на сході.

Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій.

Пошкодження в енергосистемі

Енергетична інфраструктура України зазнала пошкоджень унаслідок масштабних ракетних атак росії 10, 11, 17 та 31 жовтня, 11, 15 та 23 листопада, а також 5, 16, 29 та 31 грудня. Також об’єкти інфраструктури атакували дронами.

«Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу. Аварійно-відновлювані роботи тривають постійно», підкреслили в «Укренерго».

В енергокомпанії нагадують, що енергомісткими приладами потрібно користуватися почергово. Адже це дає змогу знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмежень.

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