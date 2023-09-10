Зміни в мобілізації формулювання «обмежено придатний» хочуть прибрати

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пропонує прибрати формулювання «обмежено придатний».

Про це він сказав в етері телемаратону, передає НСН з посиланням на Громадське.

За словами омбудсмена, його офіс зафіксував багато випадків, коли через корупційну складову здоровим громадянам видавали довідки про «непридатність», а громадянам з відкритими проблемами зі здоров’ям та багаторічними діагнозами — довідки про «обмежену придатність».

«Це потребує врегулювання. Це було окремо заслухано на засіданні РНБО в присутності президента. Рішення таке, що треба прибрати оце “обмежено придатний”. Громадянин України повинен або бути “придатний” до виконання військової служби, або “непридатний”», сказав Лубінець.

За його словами, якщо людина через стан здоров’я непридатна до виконання бойових завдань «з автоматом у руках прямо на передовій», то вона може служити в штабі чи, наприклад, в складі ракетних військ.

«Я дав рекомендацію на РНБО, щоб питання “обмежено придатний”, “непридатний” чи “повністю придатний” було врегульоване через військові професії», додав омбудсмен.

На думку Лубінця, у такий спосіб слід чітко показати громадянам України: якщо ви придатні, але маєте проблеми зі здоров’ям, то ви придатний саме для проходження служби у певних військах, «які, наприклад, не пов’язані взагалі з передовою».

«Це повинно бути максимально прозоро, зрозуміло для громадян, максимально цифровізовано. Електронні бази повинні бути доступні як до громадян, так і до лікарів тощо. Саме це унеможливить корупцію та надасть мені можливість дійсно захищати права громадян, якщо вони порушуються», резюмував він.

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