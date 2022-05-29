«Нафтогаз» планує створити мережу національних АЗС, щоб не допускати зависокої ціни на паливо, повідомив голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Про це NNS дізнався з повідомлення Бабель.

За його словами, наразі люди не довіряють великим приватним мережам АЗС, тому має з’явитися національна мережа.

«Коли є державний гравець із суттєвою часткою ринку — 15, 20 або 30%, тобто не 100%, але й не 1% — тоді є більше довіри, що у споживачів є можливість купувати за справедливою конкурентною ціною Якщо мережа займає 30% ринку, то це вже дає реальну альтернативу людям. Водночас це буде примушувати приватних операторів теж не задирати ціни», заявив Вітренко.

Також він зазначив, що компанія може бути для держави ефективним інструментом співпраці з найбільшими у світі компаніями щодо ресурсу. Але насамперед потрібно вирішити логістичну проблему, оскільки наразі логістики в необхідних обсягах немає. За його словами, потрібно домовлятися з такими країнами, як Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина, щоб вони нестандартним шляхом розширювали логістичні можливості або навіть іноді надавали пріоритет логістиці нафтопродуктів до України.

«Великим міжнародним компаніям може бути легше в поточних умовах укладати контракти на поставки великих обсягів нафтопродуктів саме з національною компанією. Якщо для того, щоб з’явились додаткові логістичні можливості, потрібно їх забронювати на довгий термін — «Нафтогаз» це може робити», наголосив він.

В Україні деякі мережі АЗС почали збільшувати ліміти на заправку паливом