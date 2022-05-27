В Україні деякі мережі АЗС почали збільшувати ліміти на заправку паливом

Українські АЗС почали збільшувати ліміти на заправку паливом автомобілів. Це свідчить, що ситуація з паливом почала покращуватись

Так, на заправках мережі UPG ліміт заправки бензином А-95 чи дизельним паливом на один автомобіль збільшили до 40 літрів. Продаж автогазу проходить без жодних обмежень.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Наприкінці квітня через дефіцит палива мережі АЗС почали обмежувати заправку автомобілів. Спочатку в паливний бак дозволяли заливати 20 літрів бензину, а потім – 10 літрів. Останнім часом ліміт був переважно на рівні 20 літрів на один автомобіль.

У чому причина покращення ситуації на паливному ринку? Головна причина полягає в тому, що у середині квітня в Україні на два місяці скасували державне регулювання цін на бензин та дизельне паливо.

До того ж почалося постачання палива з Європи. Все це призвело до того, що в деяких регіонах побільшало палива. Щоправда, і ціни на нього збільшились.

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