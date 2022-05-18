Кабміні відмовився від державного регулювання цін на пальне, яке діяло з травня минулого року, щоб максимально наповнити ринок.

Водночас уряд продовжать моніторинг цін. Про це повідомляє NNS з посиланням на заяву першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко на брифінгу.

На її думку, той факт, що в Україні було державне регулювання, дало можливість певний час стримувати зростання ціни.

“Ми хочемо дати можливість всім операторам завезти ресурс, який є на ринку Європи, поза ринком Європи задля того, щоб максимально наповнити ринок ресурсом. Це основна наша мета, тому і зняли держрегулювання, щоб ресурс у максимальній кількості був завезений в Україну”, сказала вона.

За її словами, це не говорить про те, що держава буде стояти осторонь. Держава і надалі буде здійснювати моніторинг цін.

“Якщо ми будемо бачити, що на українцях наживаються – ми будемо точно запроваджувати жорсткі санкції, у нас інструментарій є”, сказала Свириденко.

За словами міністра, уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне паливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин – 52 гривні.

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