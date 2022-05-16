Уряд змінив граничні ціни на бензин та дизпаливо

Уряд в Україні змінив граничні ціни на бензин та дизпаливо. Про це повідомляє Міністерство економіки, передає NNS.

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 33,36 гривні за літр та дизельного пального у розмірі 35,31 гривні за літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на середину травня.

Порівняно з початком місяця ціна на бензин зросла на 2,17 грн, на дизпальне – зменшилась на 32 копійки.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на “звичайний” бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 39,86 грн/літр, на “звичайне” дизпальне – 42,31 грн/літр.

Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-ою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпальне – за 44,42 грн/л

Зазначимо, наразі фактичні ціни на АЗС в Україні перевищують 50 гривень за літр, подекуди вони сягають 70 грн/л – за бензин та дизпаливо.

Але при цьому, придбати пальне так просто не можна – або лише “для своїх”, або за спеціальними талонами на певну кількість бензину. Власне, талони також ще треба дістати. Крім того, на АЗС великі черги, а на деяких заправках пальне просто відсутнє.

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