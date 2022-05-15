Через повномасштабну війну, яку розв’язала росія в Україні, зберігається дефіцит палива в українських містах, ціни на пальне постійно ростуть. Крім того, на заправках стоять величезні черги.

Ситуація у містах

Про це NNS повідомляє з посиланням на ТСН.

Станом на день 14 травня ситуація у містах України була наступна:

Київ: бензину майже немає. Працює всього кілька заправок, на них кілометрові черги. Газ у столиці коштує 31-38 гривень.

Дніпро: газ є лише на 25% заправках. Ціни на нього від 33 до 43 гривень за літр. Бензин наразі є всього на одній АЗС. А92 коштує 36 гривень. Іншого бензину немає.

Харків: із паливом велика проблема.

Миколаїв: бензин і дизельне паливо по 70 гривень, газ – 36 гривень. Найдешевше ДП у місті – 63 гривні за літр.

Полтава: в Полтавській області рідко можна знайти пальне, у місті воно коштує по 60-70 гривень за літр, є лише на кількох заправках.

Херсон: бензин тільки із окупованого Криму або у перекупників по 30-60 гривень за літр.

Суми: бензин продають тільки за талонами або військовим. Іноді люди купують паливо у перекупників.

Кропивницький: бензин не продають взагалі. Тільки на заправках “Окко” залишився газ та ДП. Ціна бензину – 70 гривень за літр у перекупників. На заправках пального немає.

В багатьох містах станом на 15 травня ситуація з пальним погіршилась.

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Telegram-канали

Наразі є спеціальні Telegram-канали, в яких водії розміщують інформацію про наявність палива на АЗС та про ціни. Слід зазначити, що інформацію туди викладають дуже оперативно. Знаходять такі канали через пошук, вводячи, наприклад, слово бензин. Це ефективний спосіб дізнатися про наявність палива на АЗС, щоб заощадити не лише час, а й гроші.

Сайти мережевих АЗС

Якщо є вільний час, то про наявність у продажу палива можна дізнатись на сайтах мережевих АЗС. Багато операторів роздрібного паливного ринку зараз часто оновлюють відповідну інформацію.

Додатки мереж АЗС

Досвідчені водії встановлюють додатки операторів паливного ринку, бо користувачам своїх програм мережі АЗС дають більше палива, ніж звичайним покупцям.

До того ж, при роботі з додатками мереж АЗС є ще одна перевага – можна заправлятися бензином, коли його немає у вільному продажу. Так, це дорожче, але паливний бак не буде порожнім.

Як заявили у Мінекономики, до кінця травня Україна розраховує отримати 350-360 тисяч тонн пального, при середньому добовому споживанні близько 130 тисяч тонн.

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