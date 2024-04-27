Робота мрії: 18 тисяч євро за лежання у ліжку

18 тисяч євро за лежання у ліжку заплатять добровольцям, які згодяться провести два місяці свого життя у горизонтальному положенні. Отже, можна, не встаючи з ліжка, заробити пристойні гроші. Хіба це не робота мрії? Але насправді не все так просто.

Такі умови пропонують у Німеччині. Тут німецький аерокосмічний центр (DLR) шукає 12 кандидатів для свого дослідження у співпраці з NASA. «Співробітники» мають провести 60 днів. За це вони отримають 18 000 євро, повідомляє euronews.

Дослідження постільного режиму, яке розпочнеться восени 2024 року, вимагає від учасників провести загалом 88 днів, включаючи підготовку та подальше спостереження, у медичному дослідницькому центрі DLR у Кельні.

Робота мрії чи ні?

Дослідження має на меті відтворити умови, в яких астронавти можуть опинитися в космосі. Науковці будуть шукати способи щоб знизити ризик негативних проявів такого положення, а саме запаморочення, спотикання та інших проблем з координацією, які могли б нашкодити місії.

Учасники не просто лежать у ліжку протягом 60 днів. Ліжко також нахилене на шість градусів головою вниз. Це означає, що голова знаходиться нижче ніж ноги, – заявив Едвін Малдер, керівник дослідження в Інституті аерокосмічної медицини DLR

За даними космічного агентства, тривале перебування в космосі може погіршити сенсорне сприйняття, наприклад слух, і рухові реакції, такі як ходьба.

DLR шукає людей віком від 24 до 55 років, зростом від 1,53 до 1,90 м та індексом маси тіла від 18 до 30. Кандидати повинні мати гарне здоров’я, не палити та добре володіти німецькою мовою.

Процес відбору починається з онлайн-заявки та проходить у кілька етапів, включаючи інформаційну сесію, психологічні оцінки, телефонні співбесіди, попередні медичні оцінки в Кельні, день оцінювання та, зрештою, включення до дослідження.

Учасники будуть розділені на чотири групи, щоб оцінити вплив, який можуть мати на них різні методи впливу, такі як тренування сили та витривалості.

У той час як у членів однієї групи ноги будуть прив’язані «до похилої дошки, щоб у них було враження, що вони стоять», інша група просто лежатиме на «гравітаційних ліжках», створених для імітації відчуття, яке виникає при плаванні, і не матиме жодних «контрзаходів».

Очікується, що учасники будуть виконувати повсякденні дії, включаючи особисту гігієну, відвідування туалету та прийом їжі, лежачи.

Основний час «роботи» ці «земні астронавти», як їх називає DLR, будуть перебувати в одномісних кімнатах, але їх ліжка можна переносити в загальну кімнату, щоб насолоджуватися «спільними заняттями, такими як настільні ігри або перегляд телевізора».

DLR проводить дослідження постільного режиму з 1980-х років. Ми знаємо, що участь у ньому – це не маленький подвиг, а справжній виклик, – сказав Малдер

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