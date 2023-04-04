Куріння в Україні: маркування сигаретних пачок оновлять

Міністерство охорони здоров’я найближчим часом оновить маркування сигаретних пачок. Так відомство завершить реалізацію директиви Єврокомісії про куріння.

Як передає НСН, про це йдеться на сайті МОЗ України.

Україна попереджає про шкоду куріння на пачках із сигаретами з 2012 року. Так само роблять 42 країни світу. Проте зараз МОЗ завершує імплементацію директиви Єврокомісії 40/2014 та оновлює маркування.

Міністерство збирало від інших країн текстові та ілюстративні варіанти попередження про загрозу куріння. У результаті обрали варіанти маркування з Канади, Австралії, Таїланду та двох громадських організацій Vital strategy та «Діти, вільні від тютюну».

«Тож ми маємо необхідну кількість варіантів наборів маркування пачок і затвердимо їх найближчим часом», зазначив головний санлікар Ігор Кузін.

Куріння в Україні

Україна долучилася до рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоровʼя із боротьби проти тютюну у 2006 році. За даними Держстату, з 2008 по 2020 рік поширеність куріння серед людей від 12 років знизилася на 36%.

За прогнозами ВООЗ, до 2025 року Україна мала б знизити поширення куріння ще на 25,9%, однак у МОЗ припускають, що через повномасштабну війну цього показника не вдасться досягнути.

З 2012 року більшість форм реклами тютюнових виробів заборонена в Україні. А з липня 2023 року набуде чинності норма закону, яка забороняє рекламу е-сигарет та приладів для нагрівання тютюну.

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