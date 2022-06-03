Для захисту власних домівок в українців має бути зброя – Монастирський

Для захисту власних домівок в українців має бути зброя. Про це 2 червня повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час телемарафону «Єдині новини», передає NNS з посиланням на Урядовий портал.

Обговорили питання обігу зброї серед цивільного населення.

«Насправді наші громадяни отримали тест на володіння зброєю починаючи з 24 лютого. Були роздані десятки тисяч одиниць зброї в великих містах. Сьогодні більшість власників зброї знаходяться на фронті, захищають нашу державу в Харківській, Донецькій Луганській Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях», розповів очільник МВС

Коментуючи результати в Дії, міністр зазначив, що воно засвідчило зміну ставлення людей до питання обігу зброї. Рік тому проводилося схоже соцопитування, і тоді лише третина громадян вважала за можливе володіння зброєю для власного захисту.

Щодо врегулювання цього питання Денис Монастирський наголосив, що зараз в Парламенті готується до 2-го читання Закон про обіг цивільної зброї.

«Ми переконані, що парламентарі внесуть відповідні зміни до 2-го читання. Концепція володіння має бути іншою, обіг зброї має бути врегульованим на рівні закону. Моя особиста позиція – для захисту власної домівки в українця має бути зброя», повідомив міністр.

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