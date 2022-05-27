Міністр оборони підтримав вільний обіг вогнепальної зброї в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков виступив на підтримку запровадження в Україні вільного обігу вогнепальної зброї серед цивільного населення, а також аргументував своє твердження.

Про це NNS дізнався з повідомлення міністра у Фейсбук.

Своїм дописом Олексій Резніков відреагував на опитування громадян у «Дії» щодо їхнього ставлення до цього питання, яке нині триває.

Він розповів, що сам із задоволенням відвідує стрільбища і тири, а також навчається володіти зброєю ближнього бою.

«По-перше, я хочу відразу відкинути побоювання, мовляв, обговорювати цю тему й ухвалювати рішення “не на часі”, бо війна. Якраз саме тому, що війна, треба нарешті ухвалити давно назрілі рішення. Зокрема й це», наголосив міністр.

Він нагадав, що коли почалося повномасштабне вторгнення, десятки тисяч громадян отримали автоматичну зброю для захисту своїх домівок у максимально «ліберальний» спосіб, і «в багатьох ситуаціях це стало вирішальним чинником».

«Але так само виникли й проблеми, адже бажання володіти зброєю та вміння поводитися з нею безпечно, поважати зброю — це речі, які не завжди ходять разом. У країні й до цього в обігу перебували мільйони одиниць зброї. Зокрема — незадекларованої», пише міністр.

Він вважає, що Україні потрібна не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї: «Впорядкування. Формування культури безпечного та відповідального ставлення до зброї».

Резніков вважає логічним не створювати заборони, а регулювати використання зброї через формування стрілецької культури, розвивати мережу стрільбищ, тирів, стрілецьких клубів, відповідних змагань.

«Побутує досить поширена фраза, що зброя робить людину вільною. Я переконаний, що зброя повинна робити людину насамперед відповідальною. Вільні та відповідальні громадяни зроблять Україну нездоланною», підсумував міністр.

Нагадаємо, що майже 60% українців в умовах активної війни підтримують право на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами. Вперше за всю історію досліджень показник прихильників цієї ідеї перевищив кількість противників.

Фото: Фейсбук/Олексій Резніков