Снайпер ЗСУ ліквідував близько 15 окупантів, які йшли на штурм (відео)

Снайпер Сил оборони України зі звичайної гвинтівки ліквідував близько 15 окупантів, які йшли на штурм.

Про це повідомляє НСН з посиланням на 47 бригаду ЗСУ.

“Після невдалого штурму на техніці, яка підірвалася на мінах, окупанти знову прикинулися мертвими”, йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що дочекавшись темряви, вони вирушили штурмувати позиції українських захисників.

“Але не дійшли. Наш боєць за допомогою коригування дрона, ліквідував близько 15 загарбників зі звичайної гвинтівки”, додали військові.

Зазначається, що це результат роботи розвідників 47 окремої механізованої бригади.

Снайпер Сил оборони України ліквідував близько 15 окупантів. Відео

Втрати Росії у війні проти України

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 січня, склали 780 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 010 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 17 ББМ та 18 артсистем ворога.

Також повідомлялось, що протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 300 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 59 одиниць військової техніки ворога.

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