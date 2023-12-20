«Київстар» повідомляє про складнощі зі звʼязком – що відомо

Зранку 20 грудня компанія «Київстар» повідомляє про складнощі зі звʼязком у містах на заході і півдні України.

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» повідомив про складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку в низці міст на заході та півдні України. Абоненти скаржаться на збої в роботі.

Як передає НСН, про це повідомила пресслужба компанії.

«Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності», йдеться в повідомленні.

У коментарях абоненти скаржаться зокрема на відсутність зв’язку та неможливість перевірити стан рахунку. Також не працює застосунок «Київстар».

Лише напередодні компанія відновила доступ до послуг SMS після недавнього хакерського зламу. У компанії зазначали, що технічні роботи відбуваються поступово, з дотриманням усіх вимог безпеки.

Нагадуємо, зранку 12 грудня в роботі одного з найбільших мобільних операторів України — «Київстару» — стався технічний збій. Згодом у компанії підтвердили, що стали жертвою «потужної хакерської атаки». Генеральний директор компанії Олександр Комаров заявив, що зруйнована частина віртуальної ІТ-інфраструктури.

Як зазначається, персональні дані абонентів не скомпрометовані. Збій вплинув на зв’язок, роботу банківських терміналів та автоматичні системи в деяких регіонах, наприклад оповіщення чи вимкнення вуличного світла вранці.

Відповідальність за атаку на «Київстар» узяли на себе російські хакери з так званої групи «Солнцепек». У Держспецзв’язку зазначали, що діяльність угруповання може бути повʼязана з Sandworm — підпорядкованим ГРУ елітним підрозділом російських хакерів, які працюють на кремль.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар» одразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна з версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, — за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

Читайте ще: У Київстар розповіли, коли клієнтам будуть нараховувати компенсації за збій в системі