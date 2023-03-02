Коли святкують Великдень у 2023 році і чи буде вихідний

Великдень є одним з найважливіших християнських свят, яке відзначається в пам’ять про воскресіння Ісуса Христа. Це переможне свято, яке символізує перемогу добра над злом і життя над смертю.

Для Воскресіння Христового немає чіткої дати, щороку свято залежить від місячного календаря, незмінним лишається тільки день тижня – неділя.

Коли святкуватимуть Великдень у 2023 році православні і католики та чи матимуть українці вихідний, розповідає НСН.

На який день випадає Великдень у 2023 році

Дату Великодня вираховують в залежності від першого повного Місяця після дня весняного рівнодення – 21 березня. Найближча неділя і буде Великодньою. Якщо дата співпадає із єврейським святом Песах, Великдень переносять на один тиждень вперед.

У 2023 році католики святкують Великдень 9 квітня, православні відзначатимуть свято 16 квітня.

Чому католики та православні мають різні дати святкування

Все дуже просто і, звісно ж, пов’язано з календарями. Православні використовують Юліанський календар для визначення Великодня, католики – Григоріанський.

Католицька церква використовує Григоріанський календар, який був уведений у 1582 році папою Григорієм XIII. Православні церкви використовують Юліанський календар, який був уведений у Римській імперії в 45 році до нашої ери.

Православний Великдень святкують не раніше 4 квітня.

Інколи дати православного та католицького свята збігаються, але найчастіше різняться на 1-2 тижні. У 2025 році православні та католики відзначатимуть Великдень в один день, 20 квітня.

Чи буде вихідний на свято Великодня у 2023 році

Так, свято Великодня буде вихідним днем, бо відзначається воно у неділю. Але у зв’язку з воєнним станом традиційний вихідний у понеділок, 17 квітня, буде скасовано.

Але роботодавець може на власний розсуд надати робітникам вихідний день.

Найголовнішим етапом підготовки до цього свята у вірян є дотримання Великого посту.

Активна підготовка до Великодня починається за тиждень. У Чистий четвер віруючі печуть паски і фарбують крашанки. У Велику суботу великодні атрибути відносять до церкви, де священнослужителі зможуть освятити їх під час богослужіння.

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