B Україні пенсіонери, які переїхали до гірських сіл, мають право на надбавку у 20% до пенсії.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Пенсійний кур’єр.

Згідно із законодавством, пенсіонери мають право на надбавку при переїзді до гірського села. Закон не «прив’язує» можливість її отримання до факту народження саме в такому населеному пункті. Критерії отримання надбавки та гарантії соціального захисту громадян врегульовує закон «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

Відповідно до нього, розмір державних пенсій, стипендій і всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20%. Здійснюється це за рахунок коштів Державного бюджету.

Отож, що отримувати надбавку, пенсіонери мають отримати статус громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту і отримати відповідне посвідчення. Для цього необхідно звернутись до:

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;

районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;

Центрів надання адміністративних послуг.

Посвідчення видається безкоштовно впродовж 30 календарних днів.

Вочевидь, що при цьому необхідно мати і статус внутрішньо переміщеної особи із зазначенням нового місця проживання. Його можна отримати у перелічених вище місцях або за допомогою мобільного застосунку «Дія».

Підстав для відмови у видачі «гірського» посвідчення законодавством не передбачено. Однак, якщо вам все-таки відмовляють, то це рішення можна оскаржити лише в судовому порядку.

Після отримання посвідчення, його необхідно пред’явити в органи Пенсійного фонду. Нагадаємо, на сьогодні заяву на перерахунок пенсії можна подати в будь-яке управління Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання або реєстрації. Можна це зробити і дистанційно через веб-портал електронних послуг ПФУ.

Для довідки: до гірських населених пунктів належать такі, що розташовані у гірській місцевості, мають недостатньо розвинуті сферу застосування праці та систему соціально-побутового обслуговування, обмежену транспортну доступність. Має збігтися одразу кілька критеріїв, щоб населений пункт віднесли до категорії гірських. Один з головних – це знаходження його на висоті 400 метрів і вище над рівнем моря на території, рельєф якої дуже розчленований байраками, водотоками тощо. Це місце, де земельні ділянки знаходяться на крутих схилах і де люди фізично не можуть отримати достатню кількість сільськогосподарських угідь. Сюди ж додаються кліматичні умови: холодна і довга зима, прохолодне коротке літо, велика кількість опадів, мають місце селеві явища, повені, вітровали, снігові намети, сейсмічність землі. Перелік населених пунктів, яким надається статус гірських, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року №647.

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