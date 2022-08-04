Чи будуть підвищувати пенсійний вік в Україні

Очільниця Мінсоцполітики відповіла, чи підвищуватимуть пенсійний вік в Україні.

Уряд України не має планів підвищувати пенсійний вік. Все підвищення трудового стажу уже прописано до 2028 року.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”, передає NNS.

“Ми не будемо його (пенсійний вік) підвищувати. Все підвищення уже прописано до 2028 року, воно і так відбувається, але не віку, а стажу. Залежно від того, який у людини страховий стаж, так вона може й вийти на пенсію”, сказала Жолнович.

Говорячи про законопроєкт щодо надання громадянам можливості додаткових добровільних соціальних внесків, Жолнович переконана, що люди долучаться до ініціативи. За її словами, багато з тих, хто тимчасово виїхав за кордон, сьогодні у відпустках без збереження заробітної плати, тому за них не нараховується ЄСВ, їхній страховий стаж не рахується. Міністерка пояснила, що такі особи можуть заплатити такий внесок із їхніх доходів за кордоном, щоб продовжити свій страховий стаж і вчасно, після повернення, вийти на пенсію.

“Також є сім’ї, де не всі члени родини працюють, і вони мають проблему при виході на пенсію. То чому ж чоловік і дружина не можуть між собою домовитися, щоб той, хто працює, сплачував за іншого ЄСВ, щоб подружжя мало свою власну пенсію без усіляких вимог, досягаючи пенсійного віку. Чому діти, які забезпечені й розуміють, що з різних причин їхні батьки передпенсійного віку втратили роботу й не мають можливості влаштуватися на нову, не зможуть доплатити мінімальні внески, і вони з досягненням пенсійного віку отримають повний страховий стаж?”, додала вона.

Жолнович уточнила повідомила, що відповідний законопроєкт вже підготовлений і подаватиметься на розгляд Верховної Ради.

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