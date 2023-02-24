Хто має право на пільги з оплати комунальних послуг? Яку можна отримати знижку

Частина українців має право отримувати пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Хто саме та в якому розмірі, розповіли в Пенсійному фонді України, передає НСН.

Хто має право на пільги та який їхній розмір

100 % знижки на оплату ЖКП:

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (ст. 11 ЗУ від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») та члени сімей таких осіб у разі їхньої смерті (батьки, дружина (чоловік);

пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу;

особи, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють/раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

50 % знижки:

багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ям, сім’ї опікунів (піклувальників);

батьки та члени сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;

особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їхніх сімей;

дружина (чоловік) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікуни дітей (на час опікунства) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

сім’я, що має дитину з інвалідністю;

учасники війни;

окремі категоріям осіб з-поміж жертв нацистських переслідувань.

25 % знижки: діти війни.

У якому разі можна претендувати на пільгу

Якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину за шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2023 році це 3760 грн). Пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає.

На що саме надаються пільги

житло (квартплата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;

комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (у тому числі транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів);

паливо та скраплений газ.

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