Чи можуть багатодітні сім’ї втратити субсидію при боргах за комуналку

Експерти надали пояснення, чи можуть багатодітні українці втратити субсидію, якщо не сплачено рахунки за кілька місяців

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну багато українців зіткнулися з проблемами при сплаті комуналки. При цьому багатьох цікавить, чи є заборгованість з деяких послуг ЖКГ причиною скасування пільг, зокрема для багатодітних сімей.

Про це розповідає НСН з посиланням на соціальний гід.

Так, експертів запитали:

“Якщо я маю заборгованість за центральне опалення за грудень, у лютому я не отримаю пільги як багатодітна чи отримаю?”.

Як пояснили фахівці, пільги у лютому даному одержувачу виплатять у грошовій формі. При цьому там додали, що причиною скасування пільг не є навіть наявність заборгованості з оплати комуналки за грудень 2022 року.

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