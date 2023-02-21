Кого можуть змусити повернути субсидію на комунальні послуги – ПФУ

Українці можуть отримати пільги на оплату комунальних послуг, проте деяких громадян можуть змусити повернути субсидію. Кого це стосується

Наприклад, це стосується людей, які приховали інформацію про свій справжній дохід і продовжували отримувати гроші.

Одержувачу субсидії дається 30 днів, щоб проінформувати Пенсійний фонд про обставини, які впливають на рішення про призначення коштів. Про це повідомляє пресслужба ПФУ, інформує НСН

Кого з українців можуть змусити повернути субсидію на комунальні послуги

Серед таких обставин – відкриття депозитного рахунку в банку на суму понад 100 тис. грн або купівля облігацій. Крім того, повернути субсидію доведеться тим українцям, які приховували свій справжній дохід, але при цьому користувалися держпідтримкою.

Серед інших факторів, які впливають на отримання субсидії, – борг за комуналку. Так, якщо громадянин не виплачує її більше 3 місяців, то гроші доведеться повернути в бюджет. Водночас загальний борг за ЖКП має перевищити 340 тис. грн.

Окрім цього, одержувачам субсидій в Україні не можна купувати готівкову або безготівкову іноземну валюту, банківські метали на 50 тис. грн і більше та робити покупки, ціна яких перевищує цю суму.

В Україні наразі субсидії отримують 2,3 млн сімей. У лютому середній розмір житлової субсидії становить 1684 грн. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Він додав, що у 2023 році влада продовжить виплачувати гроші найбільш вразливим категоріям населення.

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