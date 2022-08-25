З 1 вересня в Україні планують підняти тарифи на електроенергію для бізнесу, якщо НКРЕКП ухвалить зміни. Водночас для побутових споживачів ціни не зміняться, адже нещодавно був прийнятий закон про введення мораторію на підвищення комунальних тарифів, інформує NNS.

Telegram-канал Монополіст публікує протокол наради, яка відбулась 8 серпня під головуванням заступника керівника ОПУ Ростислава Шурми щодо питань електроенергетики, на якій були присутні представники ключових енергетичних державних установ та держкомпаній.

На нараді було прийнято надати Нацкомісії з регулювання енергетики (НКРЕКП) обґрунтування щодо встановлення єдиного прайс-кепу на ринку на добу наперед (РДН) на рівні 5000 грн/МВт-г. Наразі прайс-кеп становить 2 – 4 тисячі гривень за мегават-годину, тобто мінімальна та максимальна вартість.

РДН – ціноутворюючий сегмент ринку електроенергії. З початку війни він обмежений нижніми та верхніми граничними цінами (прайс-кепами, price cap). При тому, ринок поділений за часом доби на денну зону (з 7 ранку до 23 вечора) та нічну зону (з 23 вечора до 7 ранку). В нічні часи споживання менше, тому електроенергія е дешевша. Тому і прайс-кепи нижче.

Як пояснює експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко, зараз вартість електроенергії для бізнесу, для бюджету складає 3,2 – 3,50, можливо,3,60, а у зв’язку зі зростанням прайс-кепів, ціна електроенергії зросте до 4 – 4,50 гривні мегават-годину.

«Тобто на гривню зросте вартість електроенергії в порівнянні з сьогоднішньою», розповів Попенко.

Довідково: Прайс-кеп – це цінове обмеження, або ж гранична ціна. Тобто в даному контексті мовиться про максимальну та мінімальну ціну, яку встановлює НКРЕКП на ринку електроенергії для бізнесу.

Діючі тарифи для побутових споживачів

До 31 жовтня цього року було продовжено дію тарифів 1,44 гривні та 1,68 гривні за кіловат-годину, згідно з постановою КМУ №. Відповідно тариф все ще залежить від обсягу спожитих кіловатів:

до 250 кіловат-годин на місяць (включно) – 1,44 гривні за кіловат-годин (з урахуванням податку на додану вартість);

понад 250 кіловат-годин на місяць ціна становить 1,68 гривні за кіловат-годин (з урахуванням податку на додану вартість) за весь обсяг споживання.

Нагадаємо, що українці також платять ще й за передачу електроенергії. З 1 січня 2022 року тариф на передачу електроенергії зріс до 345,64 гривні за мегават-годину (без ПДВ), згідно з постановою НКРЕКП.

Тарифи для бізнесу

Тарифи на електроенергію для непобутових споживачів (промислових підприємств) відрізняються від тарифів на електроенергію для населення. Зауважимо, що тарифи для не побутових споживачів залежать не лише від постачальника, але і від класу напруги. Їх є всього два – перший та другий.

Зауважте, що бізнес також платить за передачу електроенергії, однак тут тариф для побутових та не побутових споживачів однаковий.

Тарифи на розподіл електроенергії для бізнесу можна переглянути тут.