Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів до кінця війни. А також 6 місяців після закінчення воєнного стану.
29 липня відповідний законопроект ухвалили депутати Верховної Ради України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Економічна правда”.
Документом, який підписав Володимир Зеленський забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:
- послуги з розподілу природного газу;
- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):
- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
До того ж, Верховна Рада виділила НАК “Нафтогаз України” 111,1 мільярд гривень з держбюджету для компенсації витрат компанії, пов’язаних з виконання нею спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу.
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