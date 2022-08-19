Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів до кінця війни. А також 6 місяців після закінчення воєнного стану.

29 липня відповідний законопроект ухвалили депутати Верховної Ради України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Економічна правда”.

Документом, який підписав Володимир Зеленський забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

До того ж, Верховна Рада виділила НАК “Нафтогаз України” 111,1 мільярд гривень з держбюджету для компенсації витрат компанії, пов’язаних з виконання нею спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу.

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