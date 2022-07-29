Верховна Рада запровадила мораторій на підвищення комуналки. Тарифи на опалення, газ та його доставку не підвищуватимуть до закінчення воєнного стану та півроку після нього.

29 липня на засіданні Верховної Ради України народні депутати запровадили заборону на підвищення тарифів на газ та тепло для населення.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “1 News”.

Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, рішення підтримали 260 народних депутатів.

“Мораторій діятиме під час воєнного стану в Україні плюс шість місяців після. Забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на послуги з розподілу природного газу; теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання); послуги з постачання теплової енергії та гарячої води”, написав депутат.