Важлива заява прем’єр-міністра України щодо оплати комунальних послуг

Від початку війни мільйони українців перестали виплачувати комунальні послуги. Людям банально нічим сплачувати тарифи. Шмигаль зробив заяву щодо оплати комунальних послуг

Штрафів, чи тим паче відключень за несплату комуналки немає. Щоправда й борг нікуди не дінеться. Його спишуть лише тим, хто втратив житло, або ж воно непридатне для проживання.

Списувати борги будуть від 24 лютого. Всіх інших закликають хоча б частково оплачувати комуналку, а натомість обіцяють не піднімати тарифи. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, на днях саме зробив таку заяву. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті GSMinfo

Шмигаль щодо оплати комунальних послуг

Тарифи не змінюватимуться ще протягом кільком місяців після воєнного стану

В Кабміні хочуть ввести мораторій на підвищення тарифів. Мовляв люди не мають чим оплачувати навіть теперішні ціни, не говорячи вже про завищені. Мораторій має діяти протягом усього воєнного стану і ще шість місяців після. За цей час, на думку Уряду, українці матимуть змогу трішки відновити своє матеріальне становище. На разі в Верховну Раду вже подають відповідний законопроєкт. Тож, якщо його затвердять, ціна на газ, воду та електроенергію будуть наступними:

Електроенергія: до 250 кВт * год – 1,44 гривні за 1 кВт * год. Понад 250 кВт*год – 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Вода: Тарифи встановлюються Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг, тож поки дана установа не повідомляє про якісь зміни, тарифи ймовірно будуть старими.

Газ: Тут міністр енергетики та прем’єр-міністр Шмигаль впевнені, що ціна газу не зміниться за жодних умов, незважаючи на завершення опалювального сезону. Люди й надалі платитимуть по 7,9900 за 1 м³.

Також, й надалі діє допомога всім, хто прихистив переселенців. Такі люди можуть отримати по 450 грн компенсації за комунальні послуги, з розрахунку на кожну особу.

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