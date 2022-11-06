Які плани Путіна на Херсон – розповів відставний віцемаршал королівських ВПС

Про можливі плани Путіна на Херсон розповів Шон Белл, відставний віцемаршал королівських ВПС і військовий аналітик.
Про це повідомляє Sky News, передає NNS з посиланням на Фокус.
Плани Путіна на Херсон
За словами військового дослідника, розпорядження Путіна про евакуацію може бути лише прикриттям для продовження боїв. А для українців штурм міста є неприйнятним.
Наразі відбувається евакуація із західного берега Дніпра, проте справжні причини для цього поки що не зрозумілі.
“Путін розпорядився про військову евакуацію Херсона, це відомо, і цьому є підтвердження, але чи буде після цього дійсно евакуація або ж це лише прикриття для продовження боїв — чесна відповідь на це питання: ми не знаємо”,пояснив Белл.
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За словами військового дослідника, варто враховувати ту обставину, що для українців штурм міста є неприйнятним. За нього довелося б заплатити надто високу ціну.
“Це коштуватиме дорого Україні”, сказав він.
“Практично точно кращою тактикою для України буде — оточити, затягнути петлю та ізолювати російські війська. Саме тому вони руйнують мости і все навколо Запоріжжя”,пояснив він.
“Це створює великий виклик для Росії, вони намагаються посилити своїх товаришів у Херсоні, тому перед ними дилема — евакуювати їх чи ні? Відповідь — ми не знаємо. Більшість аналітиків сходяться на думці, що Росія піде, але подивимося, що буде”,сказав експерт.
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