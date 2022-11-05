Що задумали окупанти на Херсонщині, вони відходять чи готують пастку? Про це розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає NNS.

На питання журналіста, чи можуть готувати пастки росіяни для ЗСУ під час українського контрнаступу у Херсонській області і які саме Гуменюк відповіла, що “така ситуація не виключена”.

“Тому, що росіяни намагаються переконати в тому, що вони “відходять”. При тому, що ми бачимо об’єктивні дані – вони залишаються. Є підрозділи оборони, які там окопалися досить потужно, залишена певна кількість техніки, облаштовані вогневі позиції. І, зокрема, ті позиції, які облаштовуються на лівому березі, то вони будуть використані для вогневої підтримки на правому”, пояснила Гуменюк.

Вона наголосила, окупанти намагаються створити ефект, буцімто їх “нема”, для того, щоб заманити наші Сили оборони в певні населені пункти.

“Населений пункт – це завжди складні вуличні бої. Ми знаємо і передбачаємо розвиток подій, які росіяни намагаються нам нав’язати та складаємо свій стратегічний план”, підсумувала Гуменюк.

Що відбувається на Херсонщині

Нагадаємо, що окупанти оголосили так звану “евакуацію” на окупованій території Херсонської області. Крім того, ворог вже перемістив свою “адміністрацію” з Херсона південніше до захопленого Скадовську.

Також після нібито “завершення” так званої “евакуації” з правобережжя Дніпра росіяни перекрили рух річкових таксі, барж та припинили роботу понтонної переправи.

Крім того, з’явилася інформація, що з будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор, а окупанти перевдягаються у цивільну форму. Однак українські військові закликають передчасно не радіти, оскільки росіяни навряд чи так просто “здадуть” Херсон, а скоріш за все такі дії є ворожою провокацією.

Хоча й в Пентагоні та українській розвідці дають позитивні прогнози щодо звільнення Херсону, міжнародні та українські експерти радять не поспішати з висновками. Оскільки все залежить від дій росіян.

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