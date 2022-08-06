Рада національної безпеки та оборони (РНБО) спростувала поширені фейки про звільнення з роботи працівників у воєнний час.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО, передає NNS.

За повідомленням, поширеним фейком є твердження про те, що якщо працівник не з’являється на роботі і у нього вимкнений телефон, то його неможливо звільнити.

Але, за повідомленням ЦПД така інформація на відповідає дійсності, адже Ст.36 Кодексу законів про працю (КЗпП) була доповнена пунктом 8-3 і тепер «підставою для звільнення є відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль». Тобто, якщо працівник не відповідає на телефон і не ходить на роботу, його таки звільнять.

Наступний фейк, який наводить РНБО стосується твердження про те що власник підприємства, яке не працює через відсутність сировини нікого не може звільнити.

Це також не відповідає дійсності, адже згідно п.6 ст.41 КЗпП «неможливість забезпечення працівника роботою – це додаткова підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця». Тобто працівника можуть звільнити, якщо не має роботи.

Ще одним поширеним фейком, який наводить РНБО, це твердження про те, що якщо людина не отримала копію наказу у певний термін, то вона звільнена незаконно.

Але і ця інформація є не вірною адже згідно ст.233 КЗпП «строк звернення до суду за вирішенням трудових спорів – 1 місяць з дня вручення копії наказу та 3 місяці з дня одержання письмового повідомлення про суми виплат при звільненні».

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