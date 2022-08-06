При звільненні під час війни працівнику мають виплатити компенсацію: яка її сума

Верховна Рада спростила трудові відносини, зробивши акцент на користь роботодавця. Так, спрощено процедуру звільнення найманих працівників. Але при звільненні під час війни працівнику мають виплатити компенсацію

Новим законом звузили права працівників та знівелювали роль профспілок. Однак за звільненими працівниками залишили право на виплати від роботодавця. Причому компенсація при звільненні працівника може бути доволі відчутна.

Сума, яку мають виплатити працівнику при звільненні, залежить від тривалості його роботи на підприємстві.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Перш за все треба знати, що тепер роботодавець може звільнити працівника, не пояснюючи йому причини звільнення. Однак при цьому працівнику не слід погоджуватись на звільнення за згодою сторін. Адже в тому випадку, якщо роботодавець звільняє підлеглого без його згоди, він мусить виплатити йому компенсацію. Причому розмір компенсації прописаний у законі, отже роботодавець не має права його не виплатити.

Яку суму мають компенсувати при звільненні?

Законом передбачені різні суми компенсації при звільненні працівника. Вони залежать від того, скільки часу пропрацювала особа на підприємстві, з якого її звільняють.

Отже, залежно, від тривалості роботи передбачені такі суми:

Якщо тривалість роботи становить лише місяць, то мають компенсувати половину мінімальної зарплати. На сьогодні це – 3250 гривень.

Тим, хто пропрацював на підприємстві від 1 місяця до 1 року, при звільненні належить компенсація у розмірі мінімалки – 6500 гривень.

Особам, які пропрацювали від 1 до 2 років, мають виплатити три мінімалки – 19 500 гривень.

Людям, як віддали роботі на підприємстві, з якого їх звільнюють, понад два роки, мають виплатити п’ять мінімалок – 32 500 гривень.

Крім того, працівник, який наймається на роботу за індивідуальним трудовим договором, має знати, що пункт щодо компенсації при звільненні має бути прописаний у договорі. Якщо цього пункту немає, то трудовий договір не є дійсним, і тоді важко буде чогось добитись від роботодавця. Отже, підписуючи папери при працевлаштуванні, ретельно все вичитуйте і перевіряйте.

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