Як отримати грошову компенсацію за “Пакунок малюка“ під час війни

В Міністерстві соціальної політики розповіли як отримати грошову компенсацію за “Пакунок малюка” в умовах воєнного стану. За словами представників Координаційного центру з надання правової допомоги, зробити це стало легше

У повідомленні міністерства йдеться, що грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги може отримати один із батьків новонародженого. Прийомні батьки, батьки-вихователі та опікуни дитини також можуть подати заяву на допомогу від держави. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Для цього потрібно зібрати певний пакет документів. До нього входить заповнена заява, копія свідоцтва про народження дитини або документ, що підтверджує факт появи на світ, виданий закладом охорони здоров’я або поза ним, а також довідка з пологового будинку про неотримання натуральної допомоги «пакет малюка».

Батькам чи опікунам необхідно подати ці документи особисто до виконавчого органу сільської, селищної ради або центру надання адміністративних послуг.

Варто відзначити, що якщо раніше «пакет малюка» можна було використовувати лише для оплати товарів дитячого призначення, то в умовах воєнного часу Кабінет Міністрів України змінив правила. Тепер батьки можуть витратити грошову компенсацію на придбання будь-яких необхідних товарів, наприклад продуктів харчування або медикаментів. Разом з тим, отримані кошти можна перевести на іншу картку, зняти в банкоматі або розплатитися ними онлайн.

“Пакунок малюка” -компенсацію можна тепер оформити через “Дію”