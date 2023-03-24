Які авто обов’язково мають пройти техогляд та скільки він коштує

Водії в Україні мають проводити обов’язковий техогляд автомобілів. Що потрібно знати про технічний огляд авто у 2023 році.

Про це розповідає НСН з посиланням на “Апостроф“.

Які авто мають проходити технічний огляд

легкові авто таксі та машин, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку (віком більше двох років);

вантажні авто вантажопідйомністю до 3,5 тонни та причепи до них (віком понад два роки);

вантажні авто вантажопідйомністю понад 3,5 тонни та причепи до них (незалежно від віку);

причепи до легкових автомобілів, які належать фізособам-підприємцям і юридичним особам та використовуються з метою отримання прибутку.

Для того, щоб пройти техогляд, необхідно мати такі документи:

свідоцтво про реєстрацію авто;

документ, що засвідчує особу власника (для фізосіб);

копія свідоцтва про держреєстрацію юрособи (для компаній);

доручення від власника, якщо його інтереси представляє інша особа;

документ про перевірку газових балонів (за наявності ГБО);

дозвіл на спеціальні світлові та звукові прилади (за їх наявності).

Ціни на послуги

Вартість залежить від типу транспорту та його маси:

від 1120 грн – для легкової автівки;

від 1344 грн – для автобуса масою понад 5 тонн;

від 1440 грн – для вантажної машини масою понад 12 тонн;

1120 грн – 1322 грн – для причепів.

Тариф на технічний огляд решти комерційного транспорту лежить в межах зазначеного діапазону.

Вартість більша для машини з ГБО.

Які штрафи за ігнорування техогляду

В Україні за їзду без техогляду передбачається штраф у 17 тисяч гривень, але це правило не стосується деяких категорій транспорту. Не накладатимуть санкції на авто, які не виїжджають на дороги загального користування та якщо їх використовують виключно на території підприємств. Це можуть бути машини для заводів, автобаз, кар’єрів тощо.

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