Як путін може помститися за провал на фронті – 3 варіанти розвитку подій

Як путін може помститися за успіхи Збройних Сил на фронті – експерт назвав три варіанти розвитку подій.

Російські окупанти через успіхи ЗСУ на фронті можуть посилити ракетні обстріли, піти на черговий шантаж та відступити.

Такі три сценарії розвитку подій виділив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, передає NNS з посиланням на 24 канал.

За словами Мусієнка, попри успішні дії ЗСУ, тішитися зарано, адже війна ще не закінчилася, і окупанти точно спробують відповісти.

Згідно з першим варіантом, росіяни почнуть “відмазуватися” і говорити маячню, що відступ з Харківщини – це “тактичний маневр”, “хитрий хід”, а вони готують в інших точках ударні угруповання. Крім того, окупанти однозначно посилять ракетні обстріли території України.

“У цей час залишки військ, які хоча б на щось спроможні на Сході та Півдні, вони переведуть в глуху ешелоновану оборону. Це, якщо їм взагалі це вийде зробити, бо може не вийти. Також вони спробують нашкребти хоча б якісь резерви в Росії, щоб далі перекидати їх”, пояснив експерт.

Як каже Мусієнко, другий варіант полягає в тому, що окрім посилення ракетних ударів та спроби “назбирати резерви”, путін та його посібники можуть знову почати погрожувати тактичними ядерними ударами.

Третій сценарій, як вважає експерт, найменш ймовірний – росія може визнати реальну ситуацію та ухвалити рішення про відступ.

“Путіна атакують з двох сторін. Перші – “яструби”, які вимагають активніших та більших дій щодо війни, а він не може їх продемонструвати. Друге – його атакує так зване “ліберальне крило”. Нещодавно було рішення петербурзьких муніципальних депутатів одного з округів, які пропонують звинуватити путіна у держзраді. Схоже рішення було й в москві”, сказав він.

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