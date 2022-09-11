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Залужний розповів про успіхи контрнаступу ЗСУ

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Залужний

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ продовжують звільнення окупованих росією територій.

Захоплення потужних укріпрайонів російських військ дало змогу Силам оборони України розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ.

Про це 11 вересня на своєму Telegram-каналі написав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, передає NNS.

Він зазначив, що росіяни називали ці укріпрайони «Москва», «Омск» й «Питер».

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Наразі ЗСУ, за словами Залужного, продовжують звільнення окупованих росією територій. Від початку вересня понад 3000 квадратних кілометрів уже повернули під контроль України.

«На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км», пише Залужний.

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Він також опублікував фото з результатами роботи кількох підрозділів Збройних сил, які звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.

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Зазначимо, за повідомленнями американського Інституту вивчення війни (ISW), Україна за останні 5 днів деокупувала більше територій, ніж росія змогла захопити з квітня.

Захисники продовжують звільняти українські землі від окупантів. Що відомо?

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