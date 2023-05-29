Стала доступна нова гуманітарна допомога – як отримати

В Україні стала доступна нова гуманітарна допомога для людей, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах.

Про це йдеться на сайті благодійного фонду “Від Людини до Людини”, передає НСН.

Хто може отримати гуманітарну допомогу

Фонд допомагає українцям і підприємствам, які постраждали через війну. Благодійники надають потребуючим продуктові набори, на основі залишеної на сайті заявки.

Подати запит на отримання допомоги можуть сім’ї ВПО, які опинилися у важкій життєвій ситуації та проживають зараз у Києві.

Як подати заявку на отримання допомоги

Відповідній категорії населення потрібно заповнити форму за посиланням.

У запиті слід надати наступну інформацію:

ПІБ

індивідуальний податковий номер

дані паспорта або ID картки

номер довідки ВПО

чи є у вас діти і скільки

чи є дружина/чоловік

номер телефону.

У фонді також наголошують, що для того, аби отримати продуктовий набір, потрібно мати при собі довідку внутрішньо переміщеної особи.

Також благодійники закликають українців, які мають змогу, долучитись до допомоги й задонатити на сайті фонду. Волонтери регулярно звітують про всі надходження та витрати.

Раніше ми розповідали, як отримувати 2220 гривень на людину в місяць від ООН.

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