ФОПам знизили штрафи – за що українські підприємці менше платитимуть

В Україні ФОПам знизили штрафи, також скорочено тривалість перевірок бізнесу під час відшкодування ПДВ з 60 до 30 днів, зміни внесені у Податковий кодекс.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, передає НСН.

“Тепер податківці мають впродовж протягом 30 днів здійснити документальну перевірку підтвердження бюджетного відшкодування ПДВ. Раніше це можна було зробити протягом 60 днів”, йдеться у повідомленні нардепа.

ФОПам знизили штрафи

Крім того, за інформацією депутата Ярослава Железняка, українським підприємцям зменшили штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та/або розрахунків коригування до них. Відтепер розмір штрафів становитиме:

2% суми ПДВ – у разі порушення строку до 15 календарних днів; ️

5% – за порушення строку від 16 до 30 днів;

10% – від 31 до 60 днів;

15% — від 61 до 365 днів;

25% – на 366 і більше календарних днів.

Також влада продовжила терміни реєстрації податкових накладних до 3 – 5 днів.

За які доходи українці мають сплачувати податки

Українці, які мали додатковий дохід впродовж 2022 року, мають повідомити про це державу, заповнивши декларацію та сплативши податок до травня 2023 року.

Ці умови обов’язкові для громадян, у яких був щонайменше один із перелічених доходів:

якщо вам пробачили заборгованість, ви отримали нецільову допомогу;

якщо вам заплатили за будь-яку послугу (крім роботодавця, який є вашим податковим агентом);

якщо ви отримали прибуток від оренди житла, спадщину, подарунки;

за продаж житла;

якщо ви отримували дохід за кордоном;

якщо ви додатково заробляли, надаючи професійні послуги.

Кому можна не подавити звіти

Також, як поінформував голова Комітету ВР з питань податкової політики, нардеп від “СН” Данило Гетманцев, підприємцям третьої групи можна не подавати звіти, адже вони сплачуватимуть податок від доходу автоматично – кошти будуть утримуватись банком у разі надходження на рахунки.

Це має допомогти зекономити час на веденні бухгалтерії.

“Якщо ФОП не хоче зводити видатки й доходи та згодний з тим, що в нього вираховується податок з валового виторгу, то це робитиме замість нього банк”, розтлумачив депутат, додавши, що таким чином відбудеться мінімізація часових витрат на ведення бухгалтерії.

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